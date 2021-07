Das sind die größten Medienunternehmen der Welt

#7 Fox

20th Century Fox war einst ein wohlklingender Name in Hollywood (die Filmproduktionsgesellschaft ist seit 2019 Teil der Walt Disney Company). Heute ist der Name Fox in den USA vor allem Symbol der Spaltung der Ära Donald Trump. Der Nachrichtenkanal Fox News des Medienhauses Fox Corporation hatte sich zum Haus- und Hofsender des Republikaners entwickelt, nach dessen Abwahl zerbrach aber auch dieses Bündnis. Fox stieg im „Forbes“-Ranking vom 616. auf den 579. Rang. Das lag auch hier am steigenden Börsenwert (15,7 auf 22,4 Mrd. US-Dollar). Die übrigen Kennzahlen wie der Umsatz (12,7 Mrd. US-Dollar) bewegten sich in etwa auf dem Niveau des Vorjahres.