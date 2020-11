#10 Cathay Financial Holding

Cathay Financial Holding eröffnet die Top 10 der größten Aufsteiger in den Fortune Global 500. Der Finanzkonzern (Versicherungen, Bankensektor) mit Sitz in Taiwan verbesserte sich in dem Ranking der größten Unternehmen der Welt um 81 Ränge auf Platz 374. Das gelang mit einem Plus beim Umsatz von 10,3 Prozent auf 33,5 Milliarden Dollar.