#2 China

Rang zwei der wichtigsten deutschen Exportmärkte ging 2020 an China statt an Frankreich. Die Ausfuhren in die Volksrepublik blieben mit minus 0,1 Prozent quasi auf Vorjahresniveau. Sie beliefen sich auf 95,9 Milliarden Euro. „Im Handel mit China waren die deutschen Exporte letztmalig im Jahr 2015 aufgrund der Krise der Automobilindustrie infolge der sogenannten Abgasaffäre gesunken (minus 4,1 Prozent)“, teilte die Statistikbehörde mit. Im ersten Quartal 2020 war das Exportgeschäft mit dem anfangs besonders von der Pandemie betroffenen China demnach noch um 8,3 Prozent eingebrochen. Im letzten Quartal verzeichneten die Statistiker hingegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einen Anstieg um 8,6 Prozent. Die Importe aus China stiegen 2020 sogar um 5,6 Prozent. Die Volksrepublik blieb damit zum fünften Mal in Folge der wichtigste Handelspartner Deutschlands.