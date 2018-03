Die neue Capital erscheint am 22. März. In unserer Titelgeschichte geht es um die Öffnung der Aktienmärkte in China - für Anleger beginnt damit eine neue Ära

Titelthema: Chinas Aktienmarkt öffnet sich

Im Sommer steigt das Land in den wichtigen MSCI-Index auf. Für die Weltbörsen ist das eine tektonische Verschiebung, die sich in allen Depots bemerkbar machen wird. An der Spitze erfolgreicher Investoren stehen in China auffällig viele Frauen – Capital hat sie getroffen und mit ihnen über den Umbruch gesprochen

Top-Themen

Die Akte Steinhoff: Bruno Steinhoff hat das zweitgrößte Möbelimperium der Welt aufgebaut. Doch ein gewaltiger Bilanzskandal erschüttert den Konzern in seinen Grundfesten. Eine Spurensuche auf zwei Kontinenten

Bayer & Monsanto: Was bedeutet die Übernahme für die Landwirtschaft? Ein Streitgespräch zwischen Bayer-Vorstand Liam Condon und Grünen-Chef Robert Habeck

IT-Sicherheit: Jewgeni Kaspersky kontert die Vorwürfe der USA gegen seine IT-Sicherheitsfirma – und warnt vor der Verwundbarkeit Deutschlands

Gegen die Angst: Die Nervosität ist zurück an den Finanzmärkten, viele Anleger sind verschreckt. Low-Vola-Fonds versprechen Abhilfe. Aber taugen sie etwas?

Weitere Themen

Miles & More & More: Meilen als Lockmittel für Vielflieger? Das war einmal. Die Lufthansa hat eine Zweitwährung etabliert und macht damit satte Geschäfte

Die Nahles-Rente: Die Bundesregierung will die Betriebsrente attraktiver gestalten. Erste Vorteile gibt es bereits

Brexit Boys: Der EU-Austritt Großbritanniens wird London verändern. Als Abschied von der City feiert Capital noch einmal den Brit Chic der Businessmode