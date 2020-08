Die EU schrumpft. Anfang 2020 lebten in den 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union nach Schätzungen von Eurostat 447,7 Millionen Menschen. Das waren 13 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Grund war in erster Linie der Austritt Großbritanniens. Dank der Zuwanderung verzeichnete die Gemeinschaft 2019 zwar 0,9 Millionen mehr Menschen als 2018. Allerdings übersteigt seit 2012 in der EU Jahr für Jahr die Zahl der Todesfälle die der Geburten.

18 EU-Staaten konnten 2019 steigende Bevölkerungszahlen nach Brüssel melden. In neun Ländern – also jedem dritten Mitglied – schrumpfte die Bevölkerung hingegen. Das sind bei der Bevölkerungsentwicklung die Gewinner und Verlierer in der EU.