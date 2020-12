Was die Weltwirtschaft angeht, so kann man nach dem Krisenjahr 2020 durchaus hoffnungsvoll ins neue Jahr blicken. Ein paar Risiken bleiben allerdings bestehen, schreibt Capital-Kolumnist Holger Schmieding

Selten war der Ausblick auf ein neues Jahr so verheißungsvoll wie heute. Der Unruhestifter Trump verlässt am 20. Januar das Weiße Haus. Das Corona-Virus bleibt zwar hoch gefährlich, wie die neue Mutation in Großbritannien wieder einmal zeigt. Aber die Liste der Impfstoffe, die innerhalb der kommenden Monate genehmigt werden könnten und es teilweise bereits sind, wird länger. Dies spricht dafür, dass es der Menschheit im Laufe des kommenden Jahres gelingen könnte, die Pandemie so weit in den Griff zu bekommen, dass sie die Wirtschaft ab dem Frühjahr kaum noch belasten muss.

Für 2021 zeichnet sich somit das Ende der beiden außergewöhnlichen Schocks ab, die der Weltwirtschaft in den vergangenen Jahren schweren Schaden zugefügt haben. Der neue US-Präsident Joe Biden ist zwar kein Freihändler. Aber er will mit Verbündeten wie der Europäischen Union, Kanada und Japan eng zusammenarbeiten, statt sie mit Drohungen zu überziehen. Damit dürfte das Risiko eines Handelskrieges zwischen den beiden größten Wirtschaftsräumen der Welt, den USA und der Europäischen Union, vom Tisch sein. Für den Welthandel ist das die beste Nachricht seit mehr als vier Jahren.

Deutschland hat weniger Nachholpotenzial

Für 2021 erwarten wir für die Eurozone und die USA ein Wachstum von jeweils etwa 5%. Dass Deutschland mit etwa 4,4% dahinter zurückbleiben dürfte, liegt vor allem daran, dass es in 2020 nicht ganz so heftig gebeutelt wurde als andere Länder Europas und deshalb weniger Nachholpotenzial hat. Zudem ist der fiskalische Stimulus längst nicht so ausgeprägt wie in den USA, die sich nach einem Fehlbetrag im Staatshaushalt von etwa 16% ihrer Wirtschaftsleistung in 2020 im kommenden Jahr wohl erneut ein horrendes Defizit von etwa 11,5% leisten wollen.

Allerdings müssen wir gerade nach den Schocks der vergangenen Jahre weiterhin auf die Risiken achten, die unseren positiven Ausblick auf das neue Jahr nachhaltig stören könnten. Neben den erheblichen Gefahren, wie weiterhin von der Pandemie ausgehen, sind dies aus heutiger Sicht vor allem fünf Risiken.

Schäden der zweiten Welle weniger ausgeprägt

Erstens setzen wir darauf, dass Haushalte und Unternehmen nach dem Abflauen der zweiten Welle der Pandemie ebenso wie nach dem Ende der ersten Welle schnell bereit sein werden, wieder mehr Geld auszugeben. Sollten sie dagegen vom erneuten Rückschlag im Zuge der zweiten Welle der Pandemie so geschockt sein, dass sie sich daraufhin für lange Zeit bei Konsum und Investitionen zurückhalten, würde sich die gesamtwirtschaftliche Nachfrage nur langsam erholen können. Da die wirtschaftlichen Schäden der zweiten Welle aber aller Voraussicht nach weit weniger ausgeprägt sein werden als die der ersten Welle, halten wir es für wenig wahrscheinlich, dass das Geschäftsklima und das Verbrauchervertrauen stärker und nachhaltiger in Mitleidenschaft gezogen werden, als das nach der ersten Welle der Fall war.

Zweitens ist zumindest denkbar, dass dem dunklen Winter der Konjunktur eine so ausgeprägte Pleitewelle und eine so kräftige Zunahme der Arbeitslosigkeit folgen könnten, dass dies das Zukunftsvertrauen von Haushalten und Unternehmen erheblich beeinträchtigen könnte. Allerdings ist die Wirtschaftspolitik sich dieser Risiken sehr bewusst. Auch wenn 2021 in Deutschland und Europa wieder vermehrt Insolvenzen zugelassen werden, dürften die staatlichen Hilfen für Unternehmen und den Arbeitsmarkt umfangreich genug bleiben, um einen schockartigen Anstieg der Unternehmenspleiten und der Arbeitslosigkeit zu verhindern.

