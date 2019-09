Was bedeutet die Insolvenz des britischen Reisekonzerns Thomas Cook?

Der Brite Thomas Cook hat 1841 die Pauschalreise erfunden. Der nach ihm benannte Konzern ist ein Riese im europäischen Reisemarkt und hat unzählige Tochterunternehmen. Momentan sind rund 600.000 Urlauber mit ihm unterwegs, darunter 140.000 aus Deutschland. Millionen weitere haben Buchungen bei Thomas Cook und seinen Töchtern. Alleine am Dienstag und Mittwoch wollen 21.000 Reisende aus Deutschland mit dem Konzern starten. Das gesamte Ausmaß ist – kurz vor den Herbstferien – kaum absehbar.

Welche Reiseveranstalter und Marken sind außerdem betroffen?

In Deutschland gibt es neben Thomas Cook unter anderem die Gesellschaften Neckermann, Bucher, Air Marin und Öger Tours. Nicht betroffen ist laut dem Unternehmen jedoch die Marke Aldiana. Formal sind die deutschen Töchter noch nicht insolvent, doch die Lage kann sich schnell verändern und die Firmen haben jeglichen Neuverkauf eingestellt. Letzte Optionen würden geprüft, heißt es. Scheitere dies, sei eine Insolvenz nicht ausgeschlossen.

Wie ist die rechtliche Lage für Pauschalreisende?

Für Pauschalreisende muss es nach europäischem Recht eine Absicherung gegen Insolvenz des Reiseveranstalters geben. Thomas Cook ist beim Zurich-Konzern in der Schweiz versichert, einer solventen Adresse. Das ist die gute Nachricht. Die Schlechte: In Deutschland ist die Leistung aus dieser Absicherung auf 110 Mio. Euro gedeckelt. Man wollte die Prämienzahlungen der Veranstalter gering und damit das Reisen günstig halten. Noch ist unklar, wie hoch die Absicherung in diesem Fall genau ist und ob auch Tochtergesellschaften eigene Policen haben. Doch angesichts der Größe von Thomas Cook reicht der Betrag wohl längst nicht. Bei etwa 500.000 deutschen Kunden würde die Summe gerade für eine Zahlung von 220 Euro je Fall reichen. Das „Handelsblatt“ geht von einer Deckungslücke von rund 300 Mio. Euro aus.

Und was ist, wenn ich nur einzelne Komponenten wie Flug oder Hotel bei Thomas Cook gebucht habe?

Eine Pauschalreise besteht immer aus mindestens zwei Komponenten. Wer nur eine gebucht hat, ist ein normaler Kunde einer x-beliebigen Dienstleistung, der nur Ansprüche nach Insolvenzrecht hat. Das bedeutet: Die Buchung dürfte hinfällig sein, das Geld muss man sich vom Insolvenzverwalter zurückholen – sofern der noch welches findet.

Ist noch mit einer schnellen Rettung des Konzerns zu rechnen?

Eher nicht: Seit Monaten laufen bereits Sanierungsversuche des angeschlagenen Unternehmens: Die Verschuldung ist hoch, Investoren sind abgesprungen und der britische Staat hat eine Unterstützung bereits abgelehnt.

Was ist mit dem Flugbetrieb?

Die britischen Airlines des Konzerns sind bereits in die Insolvenz verstrickt. Am Montagmittag landete die vorerst letzte britische Thomas-Cook-Maschine in Manchester. Jetzt steht der Betrieb. Die deutsche Tochter Condor, bei der rund die Hälfte der etwa 100 Maschinen des Konzerns fliegt, hält momentan den Flugbetrieb weiter aufrecht und verkauft sogar noch Tickets. Gespräche mit der Bundesregierung über einen Überbrückungskredit von 200 Mio. Euro laufen. Condor gibt sich optimistisch, weiter machen zu können.

Allerdings akzeptiert man selber keine Touristen mehr, die über Thomas Cook gebucht haben. Denn für die würde man wohl kein Geld mehr bekommen. Eine schwierige Lage, zumal neue Kunden angesichts der Turbulenzen nur spärlich buchen dürften und viele Flughäfen, etwa beim Betanken, nun Vorkasse verlangen.