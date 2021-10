Ein Herz für Berlin

Air Berlins letzter Flug landete am 27. Oktober 2017 um kurz vor Mitternacht in Tegel. Tausende auf der Besucherterrasse und am Gate begrüßten den Flieger und die Crew am Flughfen, an dem fast 40 Jahre zuvor der erste Air-Berlin-Flug mit Urlaubern nach Mallorca abgehoben war. Der Pilot zeichnete mit einigen Schleifen ein riesiges Herz in den Himmel über Berlin. Deutschlands zweitgrößte Fluggesellschaft war zahlungsunfähig und stellte nach 40 Jahren den Betrieb ein. Ein Teil der Gesellschaft ging an Lufthansa, auch andere Airlines bekamen Flugzeuge.