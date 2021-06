Wenn der Umsatz eines Unternehmens mitten in der größten Krise um stolze 74 Prozent wächst, dann macht es entweder sehr viel richtig oder es hat den Zeitgeist-Jackpot geknackt, trifft also gleichermaßen das Lebensgefühl und die Konsumwünsche einer großen Kundenzahl. Für die spanische Modemarke Ecoalf, 2012 von Javier Goyeneche gegründet, stimmt wohl beides. Zudem ist dieses beachtliche Ergebnis eine willkommene Bestätigung der konsequent auf Nachhaltigkeit zentrierten Strategie – und der sprichwörtliche „Über-Nacht-Erfolg“, auf den Goyeneche und sein Team in Wahrheit seit über neun Jahre hingearbeitet haben. Unter dem einprägsamen Slogan, der auf T-Shorts und Taschen von Ecoalf prangt: „Because there is no Planet B“.

Für die nahe Zukunft hat der CEO ehrgeizige Pläne: Ecoalf soll „eines der führenden Unternehmen für nachhaltigen Lifestyle werden“. Die Eröffnung eines mehrstöckigen Flagschiff-Geschäftes in Madrid – auf 350 Quadratmetern eines Prunkbaus des späten 19. Jahrhunderts – ist dabei nur als Auftakt der ehrgeizigen Expansionsbestrebungen. Immer neue Produktkategorien wie Schuhe, Yoga-Bekleidung und Reise-Equipment stärken das Angebot, eine eigene Möbelkollektion steht ebenfalls auf der Agenda.

Im Interview blickt Javier Goyeneche zurück auf die Anfänge von Ecoalf und erläutert, warum die Modeindustrie dringend Vollgas geben muss bei ihrem Bemühen um bessere Umwelt- und Sozialverträglichkeit.

Was war der Impuls für die Gründung von Ecoalf vor über neun Jahren?

Sowohl der Name wie auch das Konzept der Marke fielen mir nach der Geburt meiner Söhne Alfredo und Alvaro ein. Ich dachte über die Welt nach, die ich ihnen einmal hinterlassen würde, und entschied, dass ich eine wirklich nachhaltige Modemarke gründen wollte. Im Kern ging es darum, die natürlichen Ressourcen nicht länger mit Füßen zu treten, um sie der nächsten Generation vererben zu können.

Was ist vielen Menschen beim Thema „Mode und Nachhaltigkeit“ noch immer zu wenig bewusst?

Unsere Branche ist eine der größten Konsumgüterindustrien überhaupt und belegt beim negativen Einfluss auf unsere Natur mal den zweiten, mal den dritten Platz. Um diese Situation zu verändern, braucht es weit mehr als einzelne Teile oder kleine Kollektionen aus recycelten Materialien. Es geht darum, das darunter liegende Geschäftsmodell komplett zu ändern.

Was bedeutet das genau?

Wir müssen weniger konsumieren und Dinge von höherer Qualität kaufen: langlebige Stücke mit zeitlosem Design und damit möglichst langem Lebenszyklus. Außerdem muss der Branche eine echte Kreislaufwirtschaft gelingen. Aus jedem gebrauchten Kleidungsstück sollte durch Sammlung und Wiederverwertung wieder ein neues werden könne. Diese Entwicklung voranzutreiben, das steht auf meiner To-do-Liste ganz oben.

Worauf sollte man beim Einkaufen achten?

Ich glaube, dass das Vertrauen entscheidend ist. Viele Menschen möchten Marken unterstützen, deren Werte sie teilen. Sie wollen dabei aber das Gefühl haben, dass Transparenz herrscht bei allen Informationen zum Produkt, dessen Rückverfolgbarkeit durch die Liefer- und Wertschöpfungskette, bei den Selbstverpflichtungen – und auch beim sozialen wie finanziellen Fußabdruck des Unternehmens.

Wie gelingt das?

Wir versuchen, mit gutem Beispiel voranzugehen, in dem jedes Kleidungsstück durch unabhängige Experten auf seine CO2-Emissionen, den Wasserverbrauch, die Ressourcennutzung und den Einsatz nicht nachwachsender Rohstoffe geprüft wird. Außerdem sind wir durch die B Corp-Zertifizierung angehalten, die Auswirkungen unseres Tuns auf Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten, die Gesellschaft und die Umwelt zu berücksichtigen. Nur wer solche Hintergründe kennt, kann als Konsument eine fundierte, mündige Entscheidung treffen. Als Modekäufer und als Unternehmer.

Wie grün ist Ihre eigene Garderobe?

Ich muss sagen, dass ich drei Dinge fast ständig trage. Da wäre zunächst ein Rucksack unserer Kollektion, der aus recycelten Plastikflaschen besteht, und den ich überall hin mitschleppe. Da steckt quasi mein ganzes Leben drin. Dann der lange „Iceberg“-Mantel aus recyceltem Nylonabfall – und die „Sia“-Sneaker. Beides ebenfalls von Ecoalf. Die Außensohle der Schuhe besteht zu etwa 30 Prozent aus Algen und als Obermaterial kommt unser „Ocean Yarn“ zum Einsatz, ein Garn, das wir aus vom Meeresboden gesammelten Plastikflaschen gewinnen. Es wird nach einem besonders cleveren Verfahren zu Stoff verstrickt, um Reste zu vermeiden.

Klingt wirklich extrem nachhaltig.

Absolut. Wir haben gerade eine Ökobilanz dazu erhalten, die bestätigt, dass unsere Schuhe einen der kleinsten CO2-Fußabdrücke auf dem Markt haben. Statt üblicher 13,6 Kilogramm konnten wir das CO2-Äquivalent ihrer Emissionen auf 4,58 kg reduzieren!