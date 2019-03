#6 Tiffany & Co.

Wer einmal das Stammhaus an der Fifth Avenue besucht hat, weiß: Tiffany & Co. ist für Besucher aus aller Welt Kult. Ein starkes Markenimage zwischen „Breakfast at Tiffany's“ und der unverwechselbaren Verpackung sichern dem Schmuckkonzern Platz sechs des Luxus-Rankings von Interbrand. Unter allen Marken lag Tiffany & Co. mit einem Markenwert von 5,6 Mrd. Dollar (plus fünf Prozent) auf Rang 83.