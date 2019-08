Das sind die 10 beliebtesten Strände auf Instagram

4. #terschelling

Platz 4 geht an eine Insel, die fast komplett aus Strand besteht. Richtig, so etwas gibt es! Und zwar nicht nur in der Südsee, sondern auch in Westfriesland im Norden Hollands. Die Insel Terschelling ist von einem etwa 40 Kilometer langen Sandstrand umgeben. Hier können Sie nicht nur auf Wellen, sondern auch auf Pferden an der Küste entlang reiten. Oder gemütlich zu Fuß eine Wattwanderung antreten. Hier geht es absolut entspannt zu – Was auch die 181.195 Treffer unter dem Hashtag #terschelling zeigen: Yoga, Sonnenbaden und Chillen ist bei der Instagram-Community hier sehr beliebt!