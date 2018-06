Stilfragen„Anzug und Krawatte – das ist ein Gewinner-Outfit“

Für Kiton-CEO Antonio de Matteis sind Anzug und Krawatte alternativlos in der Businessmode. Ein Revival wünscht er sich für den Smoking

Wie sieht für Sie moderne Businessmode aus?

Keine Frage, das ist und bleibt der Anzug, und zwar stets getragen mit Hemd und Krawatte.

Was sind Dos and Don’ts im Büro – ganz gleich ob an der Rezeption oder auf der Vorstandsetage?

Anzug und Krawatte – das ist ein Gewinner-Outfit. Worin sonst fühlt man sich so elegant und selbstbewusst?

Was sind die wichtigsten neuen Trends der kommenden Saison für Businessmänner?

Der wichtigste Trend der Saison heißt Blau, und zwar in sämtlichen Farbschattierungen.

Welche Klassiker sollte jeder Mann in seinem Kleiderschrank haben?

Einen Smoking, ein blaues Sakko und drei Krawatten für jeden Anzug.

Welches Modestück verdient Ihrer Meinung nach ein Revival?

Der Smoking, und zwar zeitgemäß kombiniert und zu anderen Anlässen getragen als früher. Ein moderner Twist für eine echte Ikone.

Wer ist und bleibt für Sie ein modisches Vorbild, wer verdient Ihr Prädikat „Stilikone“?

Oh, da könnte ich so viele erwähnen. Aber ich denke da vor allen an Fiat-Boss Gianni Agnelli, den Schauspieler und Filmemacher Vittorio de Sica und den unvergessenen Marcello Mastroianni. Ohne freilich die neapolitanischen Legenden der Eleganz zu vergessen: den Schauspieler und Regisseur Eduardo de Filippo und den Komödianten und Dichter Totò.

Jenseits des Dresscode: In welchem Outfit gehen Sie am Samstag zum Bäcker?

Wenn ich ganz casual unterwegs bin, greife ich meist zu einem Paar Loafer, Jeans, T-Shirt und Pullover – ganz simpel und trotzdem komfortabel und elegant.

Ihre größte Stilsünde war …?

Ich muss ehrlich sein: Mein Onkel Ciro Paone hat Kiton mitbegründet, ich wuchs also in einer Familie auf, in der guter Stil und ästhetisches Gespür zum Alltag gehörten. Wirkliche Mode-Sünden waren da schier unmöglich.

Wie kaufen Sie Mode: in der Boutique, im Kaufhaus oder online?

Immer in einer Boutique, denn nur so können Sie die besondere Qualität eines Produktes mit allen Sinnen erleben.

Kurz & knapp:

Krawatte oder Fliege? Krawatte

Rasur: trocken oder nass? Trocken

Anzug: Doppel- oder Einreiher? Doppelreiher

Kaschmirmantel oder Outdoor-Jacke? Kaschmirmantel

Barfuß oder Lackschuhe? Lackschuhe