Lachen kann tatsächlich die beste Medizin sein – auch im Geschäftsleben, so Paula Jarzabkowski, Professorin für strategisches Management an der Cass Business School

Mit dem abklingenden Nachglühen der Urlaubszeit rückt der „Blue Monday“ – der deprimierendste Tag des Jahres – näher. Die Kombination aus Winterfrust, den düsteren Folgen der Ausgaben für Weihnachten und dem Back-to-Work-Blues dürfte am dritten Montag des neuen Jahres einen Höhepunkt erreichen. Im Jahr 2019 fällt dieser Tag auf den 21. Januar. Auch wenn es sich womöglich um einen pseudowissenschaftlichen Befund handelt, wer hat schon Lust, sich an irgendeinem Montag im Januar zur Arbeit zu schleppen?

Eine Möglichkeit, den Januar-Blues zu überwinden, ist Humor – vor allem bei der Arbeit. Lachen ist schließlich eine natürliche, alltägliche Reaktion. Auch in schwierigen Situationen. Humor ist eine Möglichkeit, mit Spannungen, Widersprüchen und Paradoxien bei der Arbeit umzugehen, wie meine Kollegin Jane Le und ich in unserer Forschungsarbeit feststellen.

In einer zweijährigen Studie über eine wichtige Veränderung in einem Telekommunikationsunternehmen fanden wir heraus, dass Meetings am Arbeitsplatz normalerweise sehr fröhlich verliefen. In jeder Besprechung lachten mindestens zwei Personen und oftmals alle Anwesenden im Durchschnitt 13-mal. In weit mehr als der Hälfte dieser Fälle ging es um spezifische Probleme am Arbeitsplatz.

Große Unternehmen haben häufig konkurrierende Ziele, zum Beispiel zwischen globaler Kontrolle und lokaler Autonomie, der Verbesserung der Patientenversorgung und Kostensenkung oder der Umsetzung einer gesunden Work-Life-Balance. Und Humor ist ein entscheidender Weg, um mit diesen Paradoxien fertig zu werden.

Die beste Medizin

Das von uns untersuchte Telekom-Unternehmen sah sich mit strategischen und organisatorischen Widersprüchen konfrontiert, die auf gesetzliche Änderungen zurückgingen. Um nicht gegen Wettbewerbsregeln zu verstoßen, musste das Unternehmen umstrukturiert werden. Die wichtigsten Dienstleister aus verschiedenen Geschäftsbereichen durften danach nicht mehr miteinander kommunizieren, wenn dies zu einem unlauteren Wettbewerbsvorteil führen würde.

Diese Vorgabe wurde in vielen Fällen zur Farce, da Techniker Dienstleistungen nicht mehr in den Wohnungen der Kunden erbringen konnten, aus Angst gegen gesetzliche Bestimmungen zu verstoßen. Und die Ingenieure konnten nicht zusammenarbeiten, um die wichtigsten Produkte und Dienstleistungen ab- und wieder zusammenzubauen. Während der Versuch von Spannungen geprägt war, Termine vor dem Hintergrund drohender hoher Bußgelder einzuhalten, scherzten die Mitarbeiter über die scheinbar pathologischen Widersprüche ihrer Arbeit.

Manager neigen nicht dazu, Humor als Managementlösung zu betrachten, besonders wenn Mitarbeiter in verschiedene Richtungen gelenkt werden. Aber wir fanden heraus, dass Humor eine dominante Dynamik bei Managern auf allen Ebenen darstellt. Lachen ist eine Möglichkeit, wie die Mitarbeiter mit Paradoxien am Arbeitsplatz umgehen können, insbesondere wenn es unmöglich ist, widersprüchliche Anforderungen zu erfüllen.