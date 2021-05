Eine Art Identitätspolitik gibt es auch in Unternehmen: „Management by Identity“. Lars Vollmer warnt vor einer Falle in die sie dabei tappen. Denn echte Probleme würden mit diesem Ansatz nicht gelöst

Liebe Frau Wagenknecht, lieber Herr Thierse: Das hätte ich ja nicht gedacht, dass ich mit Ihnen als politische Granden der Alt-Linken jemals einer Meinung sein würde. Aber Sie beide haben Diagnosen der aktuellen gesellschaftspolitischen Debatten abgeliefert, denen ich sehr viel abgewinnen kann …

Spitz beobachtet

Sie, Herr Thierse, haben zum Beispiel auf Identitätsbildung hingewiesen, verbunden mit einer starken Moralisierung von Debatten, auch in Ihrer eigenen Partei – und ironischerweise ließ Ihre Parteichefin Saskia Esken umgehend verlauten, Sie sollten sich dafür schämen. Es ist ihr gelungen, Ihre Aussage mit einem einzigen Satz zu bestätigen.

Und Sie, Frau Wagenknecht, sprechen von der Gruppe der „Lifestyle-Linken“, die statt auf Problemlösung lieber auf moralische Überheblichkeit gegenüber allen anderen setzt, was der ur-linken Sache überhaupt nicht diene. Spitz beobachtet – auch wenn die meisten Ihrer Schlussfolgerungen … wie drücke ich es diplomatisch aus … mit mir nicht räsonieren.

In der Diagnose jedenfalls sind wir drei uns einig: Im öffentlichen Diskurs hat die Identitätszuweisung als Argument überhandgenommen, die eine Spaltung der Gesellschaft eher vorantreibt und sachgetriebene Debatten nicht nur überlagert, sondern oft sogar unmöglich macht.

Doch bevor Sie, lieber Leser, dieser Beobachtung nun zustimmen oder sie als absurd abtun: Warten Sie einen Augenblick. Denn das Phänomen finden Sie auch in den meisten Unternehmen und vielleicht sogar in Ihrem.

Identitäts-Artikel

In vielen Unternehmen, vor allem in den etwas größeren, wird etwas par excellence betrieben, was ich hier mal als „Management by Identity“ bezeichnen möchte. Das lässt sich an der Sprache ablesen: Da ist von „DEM Mitarbeiter“ zu hören, der sich gegen nötige Veränderungen sträubt. Oder von „DEM unflexiblen mittleren Management“, also „DER Lähmschicht“. Oder von „DEM Kunden“, der angeblich so wankelmütig und anspruchsvoll geworden ist. So als wären diese Gruppen in sich homogen.

Dass das moralisch fragwürdig ist, schiebe ich hier mal ganz beiseite, denn es geht mir um etwas anderes. Es geht mir um zwei Fallen, in die Sie tappen, wenn Sie im Unternehmen auch in tiefergehenden Diskussionen um Problemlösungen unhinterfragt mit solchen komplexitätsreduzierenden Denkweisen arbeiten: die Spielfeldfalle und die Personifizierungsfalle.

Achtung: Spielfeldfalle

Spielen die Identitäten bei Ihrer Diskussion eine Rolle, eröffnen Sie damit in Ihrer Kommunikation ein zweites Spielfeld, nämlich das der Gruppenzugehörigkeit. Sie sprechen plötzlich darüber, wer zur Gruppe gehört und wer nicht, oder welche Messgrößen die Zugehörigkeit belegen können. Oder die Debatte kreist sich um Begriffe: welche sind moralisch anständig und gruppenkompatibel und welche nicht. Es wird versucht einzugrenzen, welche Gruppe an dem Problem im Kern schuld ist.

Diejenigen, die beschuldigt werden oder beschuldigt werden könnten, werden sich natürlich wehren. Sie fühlen sich unter Generalverdacht gestellt, sprechen vielleicht davon, wie unterkomplex dieses Thema hier angegangen wird – oder dass die vermeintliche Opfergruppe doch gar keinen Opferstatus habe. Es wird über den Zuschnitt der Gruppen gestritten, über die Eigenschaften dieser Gruppe, über die Zugehörigkeit einzelner.

Über was Sie die ganze Zeit NICHT sprechen: Was sind die eigentlichen Ursachen für das Problem und was sind nur Symptome? Was gibt es zu tun, um das Problem zu lösen? Was hätte das für Vorteile, Nachteile und Konsequenzen? Dafür bleibt nämlich kaum Zeit. Klar, denn Sie bewegen sich ja die ganze Zeit auf dem zweiten kommunikativen Spielfeld – dort, wo es gar nicht um das Problem selbst geht.