Es gibt kaum einen Managementbereich, bei dem die Kluft zwischen aktuellem Forschungsstand und gelebtem Praxiswissen größer ist als bei Teamkreativität: Obwohl wir zum Beispiel aus Dutzenden von Studien wissen, dass sich Brainstorming nicht für die Ideenentwicklung in Teams eignet, nutzt ein Großteil der Manager nur diese eine Methode.

Es ist Zeit, Brainstorming in Rente zu schicken (es wurde in den 50er-Jahren erfunden) und es mit besseren Methoden wie Flip-Flop, Erfolspfade oder dem Assozationsbanditen zu ersetzen (diese Vorlagen sind kostenfrei verfügbar unter www.creability.ch). Im Gegensatz zu Brainstorming führen diese Methoden rasch zu vielfältigen und umsetzbaren Ideen. Bei der Flip-Flop-Technik fragt man beispielsweise die Gruppe, wie man die Situation verschlechtern kann und kommt so auf hilfreiche Ideen, wenn man die destruktiven Ideen in ihr Gegenteil verwandelt – zudem erfährt man, was man stoppen sollte, da es kontraproduktiv ist.