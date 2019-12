#4 Nicole Kidman

Auch Nicole Kidman lässt sich getrost als eine der bekanntesten Schauspielerinnen der Welt bezeichnen und macht dieser Position auch finanziell alle Ehre. So verdiente sie zwischen 2018 und 2019 rund 34 Mio. US-Dollar. Die 52-Jährige hat in Filmen wie Unterwegs nach Could Mountain mitgespielt und 2003 einen Oscar gewonnen. Aktuell spielt sie in der Hit-Serie Big Little Lies.