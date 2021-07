#7 Satya Nadella, Microsoft

Die weltweit führenden Tech-Konzerne konnten sich nicht in den internationalen Glassdoor-Manager-Rankings platzieren – mit einer Ausnahme. Microsoft-CEO Satya Nadella schaffte es in allen Länderlisten in die Top 10. Am beliebtesten war er mit Platz zwei im Vereinigten Königreich. In den USA belegte der Nachfolger von Bill Gates den sechsten Rang. Die deutschen Glassdoor-Nutzer bescheinigten Nadella 98 Prozent Zustimmung, was Platz sieben bedeutete. Der in Indien geborene Informatiker leitet den Software-Konzern seit 2014 und folgte auf Steve Ballmer.