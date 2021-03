#4 Helsinki

Helsinki ist die zweite von drei skandinavischen Hauptstädten in den Top Ten. Ein großes Plus gibt es für die Wasserqualität, hier führt die finnische Hauptstadt das Ranking an. Bei der Luftqualität erreicht Helsinki ebenfalls den zweitbesten Wert mit 90,5 Punkten. Umso überraschender, dass weniger als ein Drittel beim Weg zur Arbeit auf die eigenen Füße oder das Fahrrad setzt. Auch die Lebenshaltungskosten sind teurer als in anderen Städten des Rankings.