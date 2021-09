Der Fachkräftemangel ist real – diese Erkenntnis ereilt die deutsche Wirtschaft im derzeitigen Post-Corona-Aufschwung so dramatisch wie nie zuvor. Mehr als jede dritte Firma klagte zuletzt in einer Ifo-Umfrage über einen Mangel an Mitarbeitern. In einem Markt, in dem sich Arbeitnehmer ihren Arbeitsplatz fast aussuchen können, ist es für Unternehmen umso wichtiger, als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen zu werden.

Dabei zählen nicht nur Faktoren wie Gehalt, Aufstiegsmöglichkeiten, Firmenwachstum oder Umsätze – immer wichtiger wird die Frage, ob ein Unternehmen einen „Purpose“ hat und seine Werte auch lebt. Engagiert sich ein Arbeitgeber besonders in seiner Region? Übernimmt er auch soziale Verantwortung? Prägt er aktiv den Wirtschaftsstandort?

500 Unternehmen ausgezeichnet

Diese Fragen hat das Statistikportal Statista 14.500 Arbeitnehmern gestellt, die Arbeitgeber aus ihrer Region in einer groß angelegten Online-Befragung bewertet haben – nicht nur ihre eigenen, sondern auch andere Arbeitgeber ihrer Stadt. Zur Auswahl standen etwa 3.200 Arbeitgeber mit Standorten in einer der 25 Großstadtregionen Deutschlands und mit Belegschaftsgrößen zwischen 250 und 5.000 Mitarbeitern. Heraus kam eine Bestenliste mit insgesamt 500 Auszeichnungen für herausragende lokale Arbeitgeber in 25 Städten.

Attraktivste Arbeitgeber der Stadt 2021 – Unternehmensporträts aus Hamburg, Düsseldorf, Essen und weiteren Städten

Einen attraktiven Arbeitgeber macht mehr aus als nur eine gute Arbeit. Die Befragten bewerteten deshalb auch, ob die genannten Arbeitgeber in der Region soziale Verantwortung gegenüber der eigenen Belegschaft und Lieferanten übernehmen, ob sie sich für gemeinnützige Zwecke in der Region engagieren und ob sie den Wirtschaftsstandort aktiv prägen. Aber natürlich ging es auch um die Fragen, wie gut die Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten bei einer Firma sind – und sie als Arbeitgeber weiterzuempfehlen wäre oder nicht.

Auf Grundlage von etwa 900.000 abgegebenen Bewertungen zeichnen Capital und Statista 495 Unternehmen als „attraktivste Arbeitgeber der Stadt 2021“ aus. Zu den Nominierten gehören dabei nicht nur große Konzerne, sondern auch ein Fußballverein, eine Brauerei und die ein oder andere Universität. Welche von den lokalen Firmen es auf die Bestenliste geschafft hat, in welcher Stadt besonders viele attraktive Arbeitgeber sitzen und wer im Vergleich zur Konkurrenz besonders gut abgeschnitten hat, zeigt die nachfolgende Auflistung.

Die besten regionalen Arbeitgeber