Es lagen viele Erwartungen auf der Zinssitzung der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) am Mittwoch. Und wie viele Marktbeobachter bereits im Vorfeld vermutet hatten, senkte Fed-Chef Jerome Powell den Leitzins tatsächlich um 0,25 Prozentpunkte – zum ersten Mal seit zehn Jahren. Ein Schritt, der vor allem US-Präsident Donald Trump nicht zufrieden gestellt hat, wie er sogleich auf Twitter kundtat.

What the Market wanted to hear from Jay Powell and the Federal Reserve was that this was the beginning of a lengthy and aggressive rate-cutting cycle which would keep pace with China, The European Union and other countries around the world….

