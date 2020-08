Gesundheitskonzerne rund um den Globus forschen mit Hochdruck an Medikamenten und Impfstoffen gegen das Coronavirus. An der Börse werden bereits kleine Fortschritte mit großen Kursaufschlägen bedacht. So haben sich die Aktien der Impfstoffforscher Biontech und Moderna (siehe Chart) in diesem Jahr bereits vervielfacht.

Corona wird die Menschen und damit auch die Börsen noch sehr lange begleiten. Die WHO befürchtet sogar, dass das Virus für immer bleiben könnte. Wann und wer den ersten Impfstoff auf den Markt bringt, ist nicht vorherzusagen. Es wäre auch möglich, dass mehrere Impfstoffe nebeneinander gefunden und eingesetzt werden.

Das potenzielle Milliardengeschäft für die Hersteller bedeutet auch eine große Chance für Anleger. Mit dem neuen Zertifikat auf den Global Anti Virus Health Net Return Index von HypoVereinsbank onemarkets bietet sich die Möglichkeit, breit diversifiziert in die Gesundheitsbranche zu investieren. Das Produkt wird aufgrund seiner Zusammensetzung – in dem Index befinden sich zum Start 20 internationale Unternehmen aus dem Pharma-, Biotech- und Medizinbereich – sowie einer unbegrenzten Laufzeit dem Charakter dieses Themas bestens gerecht.