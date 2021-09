Der Hochzeitstag gilt als der schönste Tag im Leben eines Paares. Davor gibt es allerdings viel zu organisieren, nicht nur, was die Hochzeitsfeier betrifft, sondern auch was das gemeinsame Leben als Ehepartner angeht. Das gilt auch für finanzielle Belange – auch wenn viele Paare das Thema Geld gerne ausklammern. Die wichtigsten Punkte, die Frischvermählte am besten schon vor der Hochzeit einmal angehen sollten, fasst das Hochzeits-Dossier von Capital+ in sieben Schritten zusammen.

#1 Geld schon vor dem Ja-Wort thematisieren

In der Liebe kommt Geld oft noto­risch zu kurz und viele Paare haben ihre Finanzen schlecht oder sogar gar nicht geregelt. Trotzdem entscheiden Finanzfragen oft darüber, ob zwei langfristig als Paar zusammenbleiben oder nicht. Denn beim gemeinsamen Urlaub, größeren Anschaffungen, der Entscheidung für Kinder oder der Altersvorsorge geht es immer darum, wer hat welche Einstellung zum Geld und wer ist bereit, wie viel in die Partnerschaft einzubringen. Warum Paare am besten so früh wie möglich offen über ihre Finanzen reden und wie sich der vermeintliche Gegensatz zwischen Geld und Liebe überwinden lässt, zeigt Teil 1 des Hochzeits-Dossiers.

#2 Der Ehevertrag, wann er sinnvoll ist und was reinmuss

Keiner möchte an Scheidung denken, schon gar nicht, wenn das Ja-Wort noch nicht gesagt ist. Trotzdem lohnt es sich für viele Paare, vor dem Gang zum Standesamt, dem Notar noch einmal einen Besuch abzustatten. Denn ein Ehevertrag schafft im Ernstfall klare Verhältnisse und sichert das Vermögen beider Partner ab. Die wichtigsten Grundlagen rund um den Ehevertrag, fasst Teil 2 des Hochzeits-Dossiers zusammen. #3 Die Zugewinngemeinschaft: Die deutsche Standard-Ehe Meins und Deins, das gibt es nach der Hochzeit nicht mehr – oder? Weit gefehlt: Auch wenn Paare im Alltag alles gemeinsam angehen, ein gemeinsames Konto führen und Ausgaben solidarisch teilen, gehört noch lange nicht alles Eigentum beiden Partnern zusammen. Denn wer standesamtlich heiratet, geht automatisch eine sogenannte Zugewinngemeinschaft mit dem Partner ein. Was dieser Güterstand für beide Partner bedeutet, erklärt Teil 3 des Hochzeits-Dossiers. #4 Die Gütergemeinschaft: Schluss mit Meins und Deins