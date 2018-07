Stell Dir vor, jemand feiert eine Party zu seinem 30. Geburtstag und niemand geht hin. Das wäre nicht nur eine traurige Veranstaltung, sondern es würde auch heißen, dass der Jubilar demnächst wohl ziemlich lang davon zehren kann, all die Verpflegung, die er für die Gäste gekauft hat, selber zu vernichten. Oder er muss sie irgendwie anderweitig verschenken. So ähnlich geht es dem deutschen Leitindex Dax. Er feierte Anfang Juli genau diesen 30. Geburtstag. Seit dem 1. Juli 1988 gibt es ihn nun schon und genauso lange können Anleger – groß wie klein – in diesen Index investieren. Allein, es tun nur sehr wenige und nur die allerwenigsten Privatsparer haben es laut Eigenaussagen demnächst vor. In den nächsten drei bis vier Monaten jedenfalls planen es nur vier Prozent der Befragten, wie eine aktuelle Emnid-Umfrage zeigt.

Sie fragte breit, also sowohl nach der Absicht neues Geld in Aktien anzulegen als auch in Fonds. So gesehen ist es extrem wenig, denn es hieße, dass höchstens vier von 100 deutschen Privatanlegern einen Fondssparplan hätten. Außerdem ist von der Gesamtzahl der Dax-Aktien bekannt, dass sie ebenfalls nicht gerade in der Hand hiesiger Anleger sind. Nicht einmal die Hälfte aller Dax-Papiere ist aktuell in deutscher Hand, und davon wiederum wird nur ein sehr kleiner Teil von Kleinanlegern gehalten. Ausländische Großinvestoren und Gesellschaften sind diejenigen, die diese Papiere unter sich aufteilen.

Nun kann man die Zurückhaltung der Kleinsparer einerseits verstehen. Schließlich stand der Leitindex vor ein paar Monaten so hoch wie noch nie, dümpelte dann etwas unentschlossen seitwärts herum und legte zuletzt den Rückwärtsgang ein. Die Angst vor einem größeren Abwärtstrend ist groß. Und angesichts neuer Konjunkturzahlen und weltpolitischer Unsicherheiten auch nicht unberechtigt. An dieser Stelle kommt jedoch das große „Aber“.

Geschichte eines langen Aufstiegs

Sie haben Angst vor der Börse und dem Aktienmarkt, weil beides so stark schwankt? Dann sehen Sie sich die Kurve des Dax einmal an – und zwar genau über diese 30 Jahre, die er mittlerweile besteht. Dann wird nämlich klar: Richtig viele Schwankungen hat es seit 1988 gar nicht gegeben. Und größere Abschwünge auch nur zwei, nämlich beim Platzen der Dotcom-Blase 2000/2001 und bei der Finanzkrise von 2008. Und, zugegeben, wenn man sich den Chart augenblicklich ansieht, weiß man wirklich nicht, ob der jüngste Drall nach unten eher eine längere Angelegenheit wird oder eine kürzere. Im Grunde ist die Geschichte des Dax aber über weite – sehr weite – Strecken die Geschichte eines langen Aufstiegs.

Was das in Zahlen bedeutet? 8,3 Prozent, so viel Wertentwicklung war in den vergangenen 30 Jahren drin. Und zwar nicht maximal, sondern jedes Jahr – Jahr für Jahr. Jedenfalls wenn man den Durchschnittswert aller 30 Dax-Jahre ermittelt. Das ist eine beachtliche Leistung und liegt auch noch über den Durchschnittswerten, mit denen viele Finazberater beim Verkauf von Aktiensparplänen und ETF-Entwicklungen rechnen. Dort nennt man üblicherweise sechs bis sieben Prozent als mögliche Rendite. Bei 8,3 Prozent kann man nun wirklich nicht mehr sagen, dass sich für Anleger heutzutage keine Rendite mehr erzielen ließe.

Ok, dieser Wert bezieht sich auf sämtliche Jahre seit Beginn, wie sah es also jüngst aus – angesichts der beiden großen Abstürze des Dax seit der Jahrtausendwende? Da ergibt sich ein zweigeteiltes Bild: Wer das Pech hatte, im Crashjahr 2000 einzusteigen, als der Dax bei 6400 Punkten stand, der hat tatsächlich eine aufregende Berg-und-Tal-Fahrt hinter sich. Für den dauerte es bis 2012, bis sein Portfolio aus Dax-Aktien wieder jenen Stand erreichte – und dann nachhaltig über den Einstiegspunktestand hinaus preschte. Heute steht der Index bei immerhin rund 12.500 Punkten. Also fast doppelt so hoch wie damals. Wer erst etwas später den Aktienmarkt für sich entdeckte und sich eben von jenem Absturz nicht abschrecken ließ, wer also erst 2003 einstieg, der kann sich heute sogar über eine jährliche Rendite von über zehn Prozent freuen.