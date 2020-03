Frank Engels ist Leiter Portfoliomanagement beim genossenschaftlichen Vermögensverwalter Union Investment in Frankfurt. Im Gespräch mit Capital.de erläutert er auch, wo künftig Einstiegschancen liegen könnten

Welche Auswirkungen wird Corona voraussichtlich auf die Weltwirtschaft haben? Kommt es zu einer Rezession?

FRANK ENGELS: Wir erwarten eine scharfe, aber nur temporäre Wachstumsabschwächung im ersten Halbjahr 2020, aber keine länger anhaltende, weltweite Corona-Rezession. In der Vergangenheit haben Epidemien häufig zunächst zu einem harten, zeitlich begrenzten Einbruch geführt, gefolgt von einer zeitlich gestreckten Erholung. Bei Union Investment rechnen wir auch im aktuellen Fall mit einem solchen U-förmigen Verlauf. Ganz wichtig dabei: Länge und Tiefe der Wachstumsabschwächung sind von der Virusausbreitung und der Art der staatlichen Gegenmaßnahmen abhängig. Beides ist nur schwer zu prognostizieren, allerdings beurteilen wir den frühzeitigen Austausch der G7 zu potenziell koordinierten Gegenmaßnahmen und auch die rasche Zinssenkung der US-Notenbank Federal Reserve als positiv. Es sollte zumindest temporär zu einer Beruhigung am Kapitalmarkt beitragen.

Was bedeutet das für die Kapitalmärkte und damit die Anleger?

Kurzfristig bleibt das Bild unklar. Zwar haben viele systematische Investoren ihre Positionen mittlerweile bereinigt. Diese Akteure handeln regelbasiert und wurden aufgrund ihrer Vorgaben zum Verkauf von Risikoanlagen wie Aktien wegen des starken Anstiegs der Volatilität gezwungen. Damit hatte diese Anlegergruppe die Abwärtsbewegung verstärkt und zur Heftigkeit des Abverkaufs beigetragen. Unsere hausinternen Analysen zeigen, dass dieser Druck aktuell deutlich abnehmen sollte.

Dann geht es also wieder aufwärts?

Es bestehen durchaus Chancen auf eine Marktberuhigung, zumal da die wichtigen Notenbanken – allen voran die Federal Reserve mit ihrer vorausschauenden Zinssenkung – unterstützend agieren bzw. verbal unterstützen. Sicher ist es aber nicht, dass diese Beruhigung nachhaltig wirkt, da die Ausbreitung des Virus außerhalb Chinas noch am Anfang steht und sinkende Leitzinsen nur die Symptome, aber nicht die Ursache der Verunsicherung an den Kapitalmärkten bekämpfen können. Auf kurze Sicht muss deshalb weiter mit Turbulenzen an den Finanzmärkten gerechnet werden.

Das ist die kurzfristige Sicht. Verliert das Virus, wie andere Epidemien auch, auf längere Sicht seinen Schrecken?

Die aktuellen Verwerfungen sollten nicht den Blick auf das mittel- bis langfristige Bild verstellen. Denn: Das Coronavirus traf die Weltwirtschaft zu einem Zeitpunkt, wo das konjunkturelle Momentum wieder an Fahrt gewann. Mit dem Phase-1-Deal zwischen China und den USA hat sich das handelspolitische Umfeld deutlich entspannt. Hiervon ist eine Wachstumsbelebung zu erwarten. Eng damit verknüpft ist die zuletzt in Ansätzen sichtbare Erholung des schon länger schwächelnden weltweiten Industriesektors. Dieses konstruktive Fundamentalbild sollte wieder die Oberhand gewinnen, sobald die Corona-Epidemie abflaut. Zudem dürften dann auch die bereits ergriffenen wirtschaftspolitischen Gegenmaßnahmen in den stark betroffenen Ländern zunehmend unterstützend wirken. Mit Blick auf sechs bis zwölf Monate sind die Perspektiven für Anleger daher weiter aussichtsreich.

Wie haben Sie in Ihren Portfolien darauf reagiert, dass das Coronavirus nach Europa kam und die Kapitalmärkte ins Schlingern gerieten.

Wir haben die Risiken in der Breite reduziert, ohne aber in Alarmismus zu verfallen. Ein Beispiel ist die Verringerung der Aktienquote im Musterportfolio unseres Union Investment Committees (UIC), übrigens bei gleichzeitiger Beibehaltung einer insgesamt neutralen Risikoausrichtung.