Die neue Idee, mit der Olaf Scholz seine Finanztransaktionssteuer (FTT) retten will, erinnert schwer an das Prinzip linke Tasche, rechte Tasche. Denn bisher ist die Steuer des Finanzministers zwar an etlichen Fronten nicht mehrheitsfähig – doch Scholz braucht die Einnahmen daraus dringend. Denn nur damit kann er die von der Koalition überaus zäh ausgehandelte Grundrente finanzieren. Deshalb hat sich der Finanzminister nun offenbar etwas Neues überlegt: Es ist bisher nur ein Konzept, das unter der Hand die Runde machte und noch kein offizieller Plan, aber der Finanzminister will wohl den Sparerpauschbetrag für alle Bürger anheben. Im Gegenzug dafür, dass er die Steuer auf die Wertpapiergeschäfte doch erheben wird.

Das hieße: Anleger würden dann zwar beim Kauf von Aktien, Fonds und Indexfonds künftig die zusätzlichen Kaufsteuern in Form der Finanztransaktionssteuer zahlen (linke Tasche). Dafür aber könnte jeder Bürger pro Jahr 50 Euro zusätzlich an Kapitaleinnahmen steuerfrei behalten (rechte Tasche). Insgesamt müsste er dann für Erträge in Höhe von 851 Euro pro Jahr also keine Steuern entrichten. Bei Verheirateten wären es 1702 Euro, also 100 Euro mehr. Scholz glaubt, das wäre die rettende Idee. Die Fraktion von CDU/CSU findet sie zumindest „interessant“ und will sie genauer prüfen.

Ob die FTT dank dieses Taschenspielertricks aus dem Finanzministerium nun Wirklichkeit wird, sei mal dahingestellt. Interessant sind auf jeden Fall zwei Fragen: Welches Signal sendet Olaf Scholz damit? Und ist die Steuererleichterung beim Pauschbetrag tatsächlich ein angemessener Ausgleich für die Einführung der neuen Transaktionssteuer?

Ausgeprägter Steuerspartrieb

Zumindest Letzteres darf man bezweifeln. Natürlich kommen Steuererleichterungen in diesem Lande stets gut an. Branchenkalauer betonen nicht umsonst, es gebe einen Trieb, der bei den Deutschen noch stärker ausgebildet sei als der Sexualtrieb: das sei der Steuerspartrieb. Wann immer man dem Bürger in Aussicht stellt, er könne Steuern sparen, nimmt er solche Möglichkeiten dankbar an. Er wähle Steuervergünstigungen sogar noch lieber als Subventionen und Fördermittel in derselben Höhe, hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung herausgefunden.

Ein beredtes Zeugnis davon legen die Unsummen von windigen Schiffs-, Container- oder Filmfonds ab, die Anleger unter dem Stichwort „Steuersparmodell“ zeichneten. Und die später in die Pleite segelten. Oder die Schrottimmobilien, die ihnen provisionshungrige Verkäufer im Nachwende-Bauboom aufschwatzten. Mit denen sie ebenfalls viel Geld verloren. All das vernichtete bereits viel Kapital und so manche Altersvorsorge, gerade weil das Etikett „Steuern sparen“ draufstand – und viele deshalb anscheinend gar nicht mehr richtig drüber nachdachten, womit sie das eigentlich tun würden.

Nun will Scholz aber mit der Erhöhung des Sparerpauschbetrages niemanden in windige Investments locken, schon klar. Er will lediglich jene weniger belasten, die Kapitaleinkünfte haben – und zwar so hohe, dass sie bereits über dem Freibetrag liegen. Jene also, die mehr als 800 Euro pro Jahr mit Wertpapieren oder Zinsen, aus Kursgewinnen und Dividenden einstreichen. So viel werfen Tagesgeldkonten zu heute üblichen Zinssätzen (0,1 Prozent) ab, wenn darauf mehr als 800.000 Euro liegen. Anleger mit Wertpapierdepot und üblichem Dax-ETFs lägen über dem Freibetrag, wenn sie knapp 27.000 Euro angespart hätten.