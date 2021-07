#6 Frankreich: LVMH

Sehr viel deutlicher als in der Schweiz sind die Verhältnisse in Frankreich. LVMH kam mit 373,1 Mrd. Dollar auf Platz 19 der gemessen am Börsenwert größten Unternehmen der Welt. Das bedeutete in der Länderwertung Platz sechs für Frankreich. Dessen zweitgrößtes Unternehmen L'Oréal belegte mit 234,4 Mrd. Dollar auf Platz 34. LVMHs Vorsprung würde noch größer ausfallen, wäre Dior kein eigenständiges börsennotiertes Unternehmen. Die Marke von LVMH-Chef Bernard Arnault kam mit 133,0 Mrd. Dollar auf Platz drei in Frankreich.