#1 Volkswagen

Volkswagen musste Anfang 2021 den Titel des größten Autobauers der Welt abgeben. Der japanische Konkurrent Toyota konnte die Absatzzahlen 2020 der Wolfsburger in Höhe von 9,3 Millionen um rund 200.000 Fahrzeuge überbieten. Die Volkswagen-Aktie kannte in den vergangenen Monaten dennoch meist nur eine Richtung: steil nach oben. Der Börsenwert hat sich seit Oktober 2020 in etwa verdoppelt. Er belief sich zum Stichtag 1. April 2021 auf 140,9 Mrd. Euro. Die Elektrostrategie der Wolfsburger stimmte Börsianer zuversichtlich, dass der einstige Marktführer seine Position auch in der Post-Verbrennungsmotor-Ära beibehalten und Tesla die Stirn bieten kann.