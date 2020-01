Bei Thyssenkrupp brodelte es kurz vor Weihnachten gewaltig. Mit Rauchbomben machten sich die Beschäftigten vor der Hauptverwaltung des Stahlkonzerns in Duisburg Luft. Wie sicher ihre Arbeitsplätze seien, wollten sie wissen, und ob man einem Management, das die Firma an die Wand gefahren habe, noch Millionenabfindungen zahlen müsse. Der Aktienmarkt hatte schon zuvor den Daumen über Thyssenkrupp gesenkt: Im September war der Traditionskonzern aus dem Dax geflogen.

Es war nicht die einzige Überraschung dieses Jahres für Anleger im deutschen Leitindex. Allein dass der Dax wieder auf über 13.000 Punkte stieg, nachdem er 2018 auf 10.500 abgestürzt war, ließ viele staunen. Auch der souveräne Durchmarsch von RWE in die Riege der Spitzenreiter war überraschend, denn die neue Gesetzeslage erschwert dem Energieriesen den Ausbau der Windsparte. Dennoch legte der Kurs um gut ein Drittel zu. Bei Adidas waren es sogar fast 40 Prozent.

Unerwartet kam auch der Absturz von Wirecard. Und dann war da noch die Deutsche Bank. Bei der hatte man sich an schlechte Nachrichten zwar gewöhnt, aber dass der Absturz 2019 derart drastisch ausfallen würde, hätten die wenigsten gedacht. Der Kurs sank auf rund 6,50 Euro, gut neun Prozent weniger als zu Jahresbeginn.

Insgesamt haben sechs Dax-Aktien 2019 verloren. Neben Deutscher Bank und Wirecard waren es Lufthansa, Covestro, Continental und Henkel. BMW landete knapp, Daimler klar im grünen Bereich. Beide schnitten jedoch im Vergleich zum Index selbst deutlich schlechter ab. Auch Eon und die Deutsche Telekom landeten in den Flop 10.

Was aber sagt das Abschneiden im vergangenen Jahr über die Zukunft dieser Papiere? Sollte man die Finger von ihnen lassen, oder sind die tiefen Kurse vielmehr die ideale Kaufgelegenheit? Es gibt Profi-Investoren, die darauf schwören, sich die Jahresflops ins Depot zu legen, weil die Verlierer von heute die Gewinner von morgen sind. Sie argumentieren, dass gravierende Kursstürze oft nur Überreaktionen des Marktes auf einzelne schlechte Nachrichten sind, die eine Welle von Verkaufsbewegungen auslösen und so eine Abwärtsspirale in Gang setzen. Genau deshalb hätten Verlierer viel Aufholpotenzial. Sobald sich ihr Absturz als übertrieben herausstelle, tue der Markt nämlich, was er statistisch immer tut: Er tendiert wieder zum Mittelwert.

Nach der gleichen Logik müssten Gewinner auch irgendwann wieder absteigen. Die Verliererstrategie lautet also: Her mit den Absteigern – und Hände weg von den Aufsteigern des Vorjahrs! Dass die Strategie aufgehen kann, behauptete in den 80er-Jahren eine Studie der Professoren De Bondt und Thaler, die US-Börsendaten von 1930 bis 1977 auswerteten. Hätten Anleger jedes Jahr jeweils die 35 schwächsten Titel gekauft und die 35 stärksten verkauft, hätten sie tatsächlich Gewinne gemacht.

Spätere Studien relativierten diese Ergebnisse und betonten ein anderes Phänomen: den Momentum-Effekt. Er besagt, dass Börsentrends langlebig sind: Wenn Kurse einmal eine Richtung eingeschlagen haben, behalten sie sie in der Regel auch bei. Wieder andere Studien behaupten: Es kommt darauf an, wie lange eine Aktie bereits steigt oder fällt. Sind es erst wenige Monate, dürfte die Kursrichtung so bleiben. Hält eine Auf- oder Abwärtsbewegung schon länger an, kann es zum Umschwung kommen.