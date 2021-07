Titel-Thema: Der neue Dax

Zehn neue Mitglieder bekommt der deutsche Leitindex im September. Für Anleger eröffnet das neue Chancen: Denn der Dax wird damit breiter, jünger und wachstumsstärker. Capital hat herausgefiltert, welche Unternehmen aufsteigen könnten und wo sich deshalb schon jetzt der Einstieg lohnt.

Der Cyberwar: Hacker legen immer öfter Unternehmen, kritische Infrastruktur oder ganze Regierungen lahm. Ein Abwehrkampf der neuen Art hat vielerorts begonnen

Lufthansa: Die Hoffnung auf den Neustart und die Reiselust war groß. Doch die Unsicherheit bleibt, die Vorzeige-Airline steht vor einer harten Sanierung

Mangelwirtschaft: Plötzlich sind viele Materialien knapp, das macht besonders der Baubranche zu schaffen. Die Engpässe gefährden sogar den starken Aufschwung

Lieferdienst-Schlacht: Gorillas, Flink, Delivery Hero – und jetzt Getir: Das erfolgreiche türkische Start-up liefert nun auch in Deutschland und will den Markt für Lebensmittel aufrollen. Eine Kampfansage auch an etablierte Händler

Bayer-Interview: Bayer-CEO Werner Baumann hält nichts von nationalen Alleingängen in der Pandemie und erwartet Impfstoff im Überfluss

Wirecard: Jahrelang testierte der Wirtschaftsprüfer EY die Bilanzen des Zahlungsabwicklers Wirecard. Fiel den Prüfern wirklich nichts auf? Diese Frage bringt EY in ernste Schwierigkeiten

Rose Bikes: Mittelstand-Spezial: nur gute Räder bauen – das war gestern. Der Fahrradhändler Rose will in die Zukunft und schraubt dafür an einer Onlineplattform im ganz großen Stil

AT&T: Nach nur zwei Jahren wickelt der US-Telekommunikationsriese AT&T die Multi-Milliarden-Übernahme von Warner wieder ab. Die Übernahme war ein dramatischer Irrtum

Capital History: Achte Folge unserer Serie „Pionierinnen der Wirtschaft“: Beate Uhse befreite die verklemmte Republik und eroberte mit ihrem Erotikkonzern einen neuen Markt

Schutz vor der Inflation: Die Inflation zieht an, das hat Folgen für Anleger und ihr Vermögen. Mit diesen vier Strategien wappnen sie sich gezielt gegen den Preisauftrieb

Beste Robo-Advisor: Erst Crash, dann Boom: Digitale Geldverwalter mussten zuletzt viele Disziplinen beherrschen. Beim diesjährigen Test gab es überraschende Gewinner und Verlierer

Magier der Märkte: Um über Weltkonzerne zu gebieten, reicht Carl Icahn schon ein kleiner Anteil. So machte er Milliarden

Superyachten: Volle Ferien voraus! Das Geschäft mit exklusiven Motor- und Segelyachten boomt – gerade auf dem Mittelmeer. Capital erklärt, worauf neue Hobbykapitäne auf See unbedingt achten sollten

