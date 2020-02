Fast Fashion produziert riesige Altkleiderberge. Ihre Entsorgung setzt die Modeindustrie unter Druck. H&M will beim Recyceln vorangehen und belohnt seine Kunden für die Rückgabe von Alttextilien. Aber was passiert eigentlich mit den aussortierten Klamotten?

Auf einem 13 Fußballfelder großen Areal reiht sich Halle an Halle. Im Stundentakt liefern Lkw Kleidung ab, 300 Tonnen am Tag. In Bitterfeld-Wolfen, einem ehemaligen Chemie-Gewerbepark der einstigen DDR, sammelt das Unternehmen Soex Abgelegtes und Überschüssiges aus ganz Europa ein. Drinnen: Textilberge, wohin das Auge reicht, in Tüten gestopft, unterwegs auf Gabelstaplern, gelben Trolleys, in Säcken, die über den Fließbändern schweben, gepresst und gestapelt zu Paketen. Auch die H&M-Ware landet hier. Im Schichtdienst sortieren 730 Mitarbeiter, vor allem Frauen die Kleiderberge von Hand, erst grob, dann immer feiner, nach 400 Kriterien. Im Akkord.

Soex ist so etwas wie das gute Gewissen der Modeindustrie: ein Vorzeigebetrieb, der Altkleider und Altschuhe verwertet, mit einem Code of Conduct, Mindestlöhnen, Extraleistungen, Zertifizierungen, ausgezeichnet mit Umweltpreisen. Neben H&M nutzen auch C&A, Adidas, Otto, Levi´s, fast 40 internationale Marken, das von Soex entwickelte Rüknahmesystem. „Zero Waste“ verspricht Soex den Modehändlern: „eine nachhaltigere Zukunft für den Fashionsektor“. Bloß: Die Wiederverwertung von Textil als Textil steht noch völlig am Anfang. Von Kreislaufwirtschaft kann noch keine Rede sein.

So sieht es bei Soex aus

@Felix Brüggemann / 11 Vorheriges Bild – Nächstes Bild Altkleider werden angeliefert Im Stundentakt liefern Lkw Altkleider an – 300 Tonnen am Tag. Gabelstapler bringen die Säcke zum Sortieren. @Felix Brüggemann / 11 Vorheriges Bild – Nächstes Bild Sortieren im Akkord Über 100 Arbeiterinnen pro Schicht sortieren T-Shirts, Hosen, Jacken. Es gibt über 400 Kritierien, Rundkragen oder V-Ausschnitt, Baumwolle oder Mischgewebe. Monitore zeigen in Rot oder Grün an, wie viele Kilos sie über oder unter dem Soll liegen. @Felix Brüggemann / 11 Vorheriges Bild – Nächstes Bild Schredder oder Secondhand Die Kleiderberge vorsortiert nach Schuhen, Bekleidung. Was davon tragbar ist, wird für den Second-Hand-Verkauf vorbereitet. @Felix Brüggemann / 11 Vorheriges Bild – Nächstes Bild Vintage-Mode Was die einen wegschmeißen, finden andere lässig. Soex betreibt in Deutschland Vintage-Läden. @Felix Brüggemann / 11 Vorheriges Bild – Nächstes Bild Auf dem Weg zur Faser Auf einem Förderband geht es zu nächsten Zerkleinerungsstufe. Hacken, schreddern, walzen, pressen. @Felix Brüggemann / 11 Vorheriges Bild – Nächstes Bild Am Stück oder in Fasern Rund 40 Prozent der Altkleider sind nicht mehr tragbar und werden weiterverwertet. @Felix Brüggemann / 11 Vorheriges Bild – Nächstes Bild Der ganz große Reißwolf In der Reißerei werden Alttextilien schrittweise in ihre einzelnen Fasern zerlegt. @Felix Brüggemann / 11 Vorheriges Bild – Nächstes Bild Der Fluch des Mischgewebes Elastan macht Jeans schön biegsam. Fürs Recyceln ist das ein K.o.-Kriterium, da es sich nicht vom Jeansstoff trennn lässt. Soex hat deshalb das Recyceln von Denimfasern wieder aufgegeben. @Felix Brüggemann / 11 Vorheriges Bild – Nächstes Bild Die Pilotanlage Soex hat eine Maschine zur automatischen Materialerkennung entwickelt, die mit Infrarotlicht Farben und Stoffe identifiziert. Bisher kann sie nur zwei Fasern auseinhalten. Bei den Farben verwechselt sie noch manches. @Felix Brüggemann / 11 Vorheriges Bild – Nächstes Bild Auferstanden aus Staub Was aussieht wie Briketts, ist gepresster Textilstaub, aus dem die Papierindustrie Millionen Tüten herstellt. @Felix Brüggemann / 11 Vorheriges Bild – Nächstes Bild Das Ende einer Hose Was bleibt, ist ein Fasermix, aus dem Dämmstoffe für die Autoindustrie und Putzlappen hergestellt werden.

