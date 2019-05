Kennen Sie die drei Robotergesetze? Sie lauten

Ein Roboter darf keinen Menschen verletzen, Ein Roboter muss gehorchen, Ein Roboter muss die eigene Existenz schützen (außer wenn dies in Widerspruch zu Gesetz 1 oder 2 steht).

Sie stammen aus der Feder des russisch-amerikanischen Wissenschaftlers und Science-Fiction-Schriftstellers Isaac Asimov. Niedergeschrieben hat er „die Grundregeln des Roboterdienstes“ bereits 1942, lange bevor Roboter in die Welt des Menschen eintraten: Industrieroboter sind eine Erfindung der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. In den 50er-Jahren läutete der Amerikaner George Devol mit seinem Patententwurf für „eine programmierte Übergabe von Artikeln“ diese Ära ein. 1961 kam mit dem „Unimate“ erstmals ein Roboter bei General Motors zum Einsatz.

Zur Einhaltung des ersten Gesetzes, also um den Schutz des Werkers zu gewährleisten, setzte man damals auf eine strikte Trennung von Mensch und Maschine. Der Roboter sollte die menschliche Arbeitskraft ersetzen und blieb für die Erfüllung seiner Aufgaben in einer Zelle eingehaust. Also getrennte Arbeitsräume und keine unmittelbare Interaktion zwischen Mensch und Maschine. Dieses Prinzip sollte für über 50 Jahre unverändert bleiben.

Auch hat sich das Credo der Industrialisierung überholt, den Menschen in den Fabriken komplett zu ersetzen. Mit zunehmender Komplexität wird deutlich, dass der Mensch für eine intelligente Produktion unerlässlich ist, da er im Gegensatz zu Maschinen eigenständig Situationen bewerten und beispielsweise autark abwägen und Entscheidungen treffen kann.

Kontakt zwischen Mensch und Maschine ist erwünscht

Wenn der Mensch in der Produktion bleiben soll, müssen Arbeitsplätze an das Alter und die Qualifikation der einzelnen Arbeitskraft angepasst werden. Soll heißen, Roboter übernehmen in enger Zusammenarbeit mit dem Mitarbeiter körperlich anstrengende oder besonders monotone Aufgaben, während der Mensch höherwertige Aufgaben ausführt.

Heute sind statt räumlicher Trennung „Körperkontakt“ zwischen Mensch und Maschine nicht nur geduldet, sondern ausdrücklich erwünscht. Die Kollaboration steht im Mittelpunkt des industriellen Lernens. Um das erste Robotergesetz einhalten zu können, setzt man teils auf bewährte und teils auch auf neuartige Sensor-Technologien, die im Umfeld des Roboters und am Roboter selbst den Schutz übernehmen: Während kapazitive (also berührungslos wirkende) Sensoren Kollisionen im Vorhinein erkennen, können taktile Sensoren eine Berührung registrieren. Diese taktile Sensorik unterstützt bei Visualisierung und Ortsbestimmung von Personen und ist ein vielversprechender Weg zu mehr Dynamik bei der so genannten Mensch-Roboter-Kollaboration. Diese Sensor-Technologie lässt sich dahingehend weiter entwickeln, dass Bewegungsrichtungen von Objekten beziehungsweise Menschen dank einer Ortsauflösung angezeigt werden können.

Der Mensch strebt seit jeher nach Maschinen, die ihn umgeben und in jeder Lebenssituation assistieren und gehorchen. In den Science-Fiction-Filmen und -Serien ist diese Vorstellung seit den 60er-Jahren Realität, ja Normalität. Was wäre Star Wars ohne R2D2 und C3PO?