Die US-Wirtschaft hat sich zum Nachteil verändert: Die Löhne sinken, die Ungleichheit steigt und die Produktivität lässt nach. Was das mit einem falschen Verständnis von Kapitalismus zu tun hat, erklären Jonathan Tepper und Denise Hearn in ihrem neuen Buch

Am 16.Oktober 2019 wird wieder der begehrte getAbstract International Book Award verliehen. Im Rahmen der Frankfurter Buchmesse prämiert getAbstract jeweils zwei deutsche und zwei englische Wirtschaftsbücher, die im vergangenen Jahr einen besonderen Beitrag zu aktuellen gesellschaftlichen Debatten geleistet haben. Zum 19. Jubiläum ergänzt Chefredakteur Horst von Buttlar die diesjährige Jury der getAbstract-Redakteure. Capital präsentiert die exklusive Shortlist in einer wöchentlichen Serie.

The Myth of Capitalism – Monopolies and the Death of Competition

Worum geht es:

In den USA wächst die finanzielle Ungleichheit, das spüren Konsumenten und Politiker aller Parteien. Als Grund für diese Entwicklung gilt oft ein zu langsames Wirtschaftswachstum. Jonathan Tepper und Denise Hearn sehen die Schuld dagegen bei einem fehlgeleiteten Kapitalismus, der auf Monopole und Oligopole setzt. In einem griffigen Rundumschlag durch die Branchen der US-Wirtschaft zeigen die beiden Autoren, wie die Angst vor Wettbewerb genau diesen vollkommen zerstört – und damit der gesamten Wirtschaft schadet: Wenige Marktführer schalten Schritt für Schritt die kleinere Konkurrenz aus, bis sie schließlich die Preise und Löhne diktieren. Ohne den Wettbewerb als treibende Kraft kommen in diesen Branchen schließlich auch Innovationen und Produktivität zum Erliegen.

In ihrer Analyse stützen sich Tepper und Hearn dabei auf ihre eigene Expertise und die Befunde weiterer Studien. Mit ihrem leidenschaftlichen Plädoyer für mehr Wettbewerb fordern sie schließlich auch mit konkreten Lösungsvorschlägen die Politik zum Handeln auf, um die Marktkonzentration wieder zu entzerren.

Für wen ist es relevant:

Wer bei Pikettys Kapitalismus-Kritik nicht über die ersten Seiten hinausgekommen ist, kann mit dieser Streitschrift anschließen. Informativ, nicht ideologisch überfrachtet, sprechen die Autoren mit ihrer These über Ungleichheit und Monopolstrukturen mit sinkender Produktivität gleichermaßen das linke wie das rechte Politikspektrum an. Aber auch interessierte Laien kommen bei der Lektüre auf ihre Kosten. Denn der rote Faden und die Kurzzusammenfassungen am Ende jedes Kapitels machen das Werk zu einem inspirierenden Lehrbuch der Ökonomie. Fazit: Absolut lesenswert für jedermann!

Wer hat’s geschrieben:

Jonathan Tepper ist Gründer von „Variant Perception“, einer Forschungsgruppe die sich in ihrer Arbeit an Vermögensverwalter richtet. Denise Hearn arbeitet bei „Variant Perception“ als Leiterin der Abteilung Wirtschaftsentwicklung. Zu Beginn seiner Karriere war Tepper als Aktienanalyst bei SAC Capital und arbeitete als Vizepräsident im Bereich Eigenhandel bei der Bank of America. „The Myth of Capitalism: Monopolies and the Death of Competition“ ist sein drittes Buch.

Hier finden Sie demnächst weitere Rezensionen unserer aktuellen Shortlist.

Möchten Sie live dabei sein, wenn die besten Wirtschaftsbücher des Jahres ausgezeichnet werden? Die Preisverleihung findet im öffentlichen Rahmen am 16. Oktober 2019 um 16 Uhr im Lesezelt auf der Agora der Frankfurter Buchmesse statt.