Nun hat das Warten ein Ende. Am Freitag in einer Woche soll der erste große Use Case, den Block.One selbst entwickelt hat, an den Start gehen: Voice, ein soziales Netzwerk mit großen Plänen. Nur: Wenige Tage vor dem Launch wurde bekannt, dass Voice gar nicht auf der EOS-Plattform laufen wird, sondern auf einer gesonderten Blockchain.

Wie die Erfolgsaussichten für Voice sind – und was ein deutsche Geldgeber damit zu tun hat, das lesen Sie heute auf Finance Forward, dem neuen Finanzportal von Capital und OMR. Für den täglichen Newsletter können Sie sich hier anmelden.