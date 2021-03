Bagger sollen Schiff freigraben

Bis zu fünf Meter tief hat sich der Rumpf der Ever Given in die Kanalwand gebohrt. Um das Schiff aus dem Untergrund zu befreien, sollen daher auch mehrere Bagger zum Einsatz kommen. Zwar konnte die MV Ever Given am Mittwoch leicht bewegt werden, wie der Branchendienstleister GAC berichtete, trotzdem dürfte es noch mehrere Tage dauern, bis das Schiff wieder freigelegt ist. Für die von der Blockade betroffenen Reedereien könnte so ein millionenschwerer Schaden entstehen. Von dem Stau in und um den Suezkanal sind auch Öltransporte betroffen. Laut dem Branchendienst Tanker Trackers stauten sich Tanker mit Erdöl aus dem Oman, Saudi-Arabien, Russland und den USA mit einer Gesamtladung von zehn Millionen Barrel Öl auf beiden Seiten des Kanals. Das entspricht etwa einem Zehntel des internationalen Bedarfs pro Tag.