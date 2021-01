Nur zehn Minuten Fußweg von einander entfernt werkelten sie an ihrem gemeinsamen Durchbruch, in der Nähe vom Berliner Alexanderplatz. Und doch könnten die Firmen unterschiedlicher kaum sein: N26 ist die bekannte Smartphone-Bank mit mehr als fünf Millionen Kunden, vielen Konferenzauftritten der Gründer, Zeitungsartikeln und einem großen Plakat an der Hauswand. Gleichzeitig hat der Software-Anbieter Mambu im Windschatten der Bank an seiner eigene Erfolgsgeschichte gearbeitet.

Schon seit Mambu die Banking-Technologie für N26 und andere aufstrebende Fintechs bereitstellt, gilt die Firma unter Start-up-Investoren als Geheimtipp. Mit Bessemer Ventures beteiligte sich bereits vor Jahren einer der traditionsreichsten Geldgeber aus dem Silicon Valley. Seit Donnerstag richtet sich nun die volle Aufmerksamkeit der internationalen Tech-Szene auf Mambu: In einer Finanzierungsrunde sammelte die Firma 110 Mio. Euro ein, der prominente Wagniskapitalgeber TCV ist eingestiegen und bewertet die Firma mit 1,7 Mrd. Euro. Wie Finanz-Szene errechnete, soll der Firmenwert beim letzten Funding Anfang 2019 noch bei ungefähr 150 Mio. gelegen haben. Das wäre ein gewaltiger Bewertungssprung.

