Seit Jahresanfang können Versicherte mit der elektronischen Patientenakte per Smartphone auf ihre Gesundheitsdaten und Arztbefunde zugreifen. Zwei Monate, nachdem der digitale Dokumentenordner an den Start gegangen ist, hält sich das Interesse aber in Grenzen.

Auch Stefan Adolf von der Digitalagentur Turbine Kreuzberg hat sich zuletzt mit der digitalen Patientenakte beschäftigt. „Die Gematik ist vom Staat beauftragt, die Telematik-Infrastruktur hinter der Patientenakte aufzubauen“, erklärt Stefan Adolf im ntv-Podcast „So techt Deutschland“. Adolf arbeitet dort „Developer Ambassador“, eine Jobbezeichnung, die er und sein Chef während einer U-Bahn-Fahrt erfunden haben. Er sei ein Botschafter, der Informationen aus und in das Unternehmen trägt, so die Idee hinter dem Namen. „Ich bin sowohl Entwickler als auch Kommunikator“, sagt Adolf.

Die Grundlagen für die digitale Patientenakte wurden bereits vor vielen Jahren gelegt. Seit 1996 wird an dem Projekt gearbeitet. Das hat allerdings auch einen Nachteil, denn die Technologie dahinter entspricht nicht mehr ganz den heutigen Maßstäben. „Wir sagen: Ihr setzt im Prinzip eine Patientenaktie mit Technologie um, die über 15 Jahre alt ist“, kritisiert Adolf. Das System steht jedoch im Sozialgesetzbuch. Es nachträglich zu ändern, sei nicht so einfach, wie man sich das vielleicht vorstelle. Trotzdem will Stefan Adolf es mit seinem Team versuchen.

Wie sie das schaffen wollen und welche Probleme beim digitalen Impfpass auf Deutschland zukommen, erzählt er in der neuen Folge von „So techt Deutschland“.

