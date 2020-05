Elfeinhalb Jahre nach Beginn der heißen Phase der Finanzkrise im Herbst 2008 herrscht erneut Alarmstimmung in der Weltwirtschaft. Der weltweite Lockdown führte zur Einstellung ganzer Geschäftszweige, wie etwa der Reiseverkehrs- und Messewirtschaft und des Gastronomie- und Veranstaltungsgewerbes. Die Krise stört Lieferketten und lässt Arbeitslosenzahlen und Firmenpleiten explodieren, führt zu Staatshaushalten mit bisher nicht gekannten Defiziten und sorgt erneut für Unruhe im Finanzsystem.

Gesamtwirtschaftlich hat der Corona Virus Sars-CoV-2 und die von ihm ausgelöste Krankheit Covid-19 gleichzeitig einen negativen Nachfrageschock und einen negativen Angebotsschock ausgelöst, einen Zustand für den Ökonomielehrbücher keine Blaupause vorsehen. Staaten und Zentralbanken wissen um die Gefahr für die Wirtschaft und versuchen gegenzusteuern. Ob das wirklich gelingt, wird man erst in einigen Monaten, wenn nicht Jahren sehen.

Aus Finanzsicht verursacht diese Krise zwei Hauptprobleme für Unternehmen und Privatkunden:

Liquiditäts- und Zahlungsprobleme, wenn Einzahlungen zum Teil oder komplett wegbrechen und die Auszahlungen nicht im gleichen Umfang reduziert werden können.

deutlich höhere Risiken bzw. hohe Ungewissheit über künftige Veränderungen der Ein- und Auszahlungen.

Die Finanzverantwortlichen in Unternehmen arbeiten an verschiedensten Lösungen. Banken und Finanzdienstleister versuchen diese Probleme dadurch zu adressieren, in dem sie

entweder Liquidität in Form von Darlehen, Forderungsankauf oder anderen Finanzierungsformen bereitstellen und/oder

zumindest Teile der Risiken/Ungewissheit übernehmen oder diese an andere Institutionen oder Personen vermitteln.

Eine Lösung, die beide Probleme zumindest teilweise adressiert, sind etwa durch Förderbanken gesicherten Kredite für Unternehmen. Staatliche Förderinstitute wie die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) springen aber nur unter bestimmten Bedingungen ein. Aus meiner früheren Tätigkeit als kaufmännischer Geschäftsführer einer mittelständischen Unternehmensgruppe und als Unternehmensberater weiß ich aber, dass längst nicht alle Unternehmen die staatlichen Fördertöpfe in Anspruch nehmen wollen oder können. Da ist man ebenso auf der Suche nach anderen Möglichkeiten, um die Liquiditätslage zu verbessern. Dazu gehört auch der Verkauf von Forderungen, die Verlängerung von Zahlungszielen, der Verkauf von Vermögen, natürlich Einsparungen und im schlimmsten Fall die Insolvenz.

P2P-Finanzierung: Erste Blüte nach der Finanzkrise

Ein Nachteil bei Finanzierungen über die Hausbank in schwierigen Zeiten ist, dass für zusätzliche Kredite Sicherheiten oder noch besser zusätzliches Eigenkapital erforderlich ist. Wer über keine Family-and-Friends-Mittel verfügt oder für Finanzinvestoren zu klein ist, der hat seit Ende der 2000er-Jahre eine Alternative mit der P2P-Finanzierung, wenn Banken nicht mehr weiterhelfen können. Die Abkürzung P2P steht für Peer-to-Peer. Das englische Wort Peer wird übersetzt mit „Gleichgestellter“, „Ebenbürtiger. Im Finanzwesen versteht man unter P2P-Finanzierung über Internetplattformen vermittelte Darlehen oder Eigenkapitalmittel, bei der private und institutionelle Geldgeber die Finanzmittel den Suchenden zur Verfügung stellen. Manche verwenden hier den Begriff Crowdfunding. Funding steht für Finanzmittel und Crowd erklärt die Herkunft von einer größeren Gruppe von Menschen, die diese Mittel gemeinsam für einen bestimmten Zweck bereitstellen.

Mit der Finanzkrise erlebte das Crowdfunding vor allem in den USA und in Großbritannien seine erste Hochphase, weil Banken aufgrund der Risiken insbesondere die Kreditvergabe an kleine und mittlere Unternehmen stark reduzierten. Laut einem von Allied Market Research veröffentlichten Bericht soll allein der globale (P2P)-Kreditmarkt im Jahr 2019 ein Volumen von 67,9 Mrd. US-Dollar erreicht haben. Das Volumen der 25 größten Plattformen weltweit zur Finanzierung von Krediten und Eigenkapital addiert sich aus der Statistik von P2PMarket-Data auf über 100 Mrd. Euro. Einen umfassenden Einblick mit weltweiten Statistiken zu verschiedenen Formen der P2P-Finanzierung liefert der „Global Alternative Finance Market Benchmarking“ der University of Cambridge.