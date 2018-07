Kaum ein Mensch in Pakistan interessiert sich für Fußball. Außer in Sialkot. Der Ort ist die Welthauptstadt der Fußbälle – bis zu 50 Millionen Stück werden hier jedes Jahr hergestellt. Auch für die WM in Russland

Der Fußball ist Handarbeit, und darum hockt Arshad Ali an diesem Frühlingstag auf dem flachen Dach eines einstöckigen Hauses und näht. In jeder Hand eine Nadel, zieht er gewachste Fäden durch die vorgestanzten Löcher des Kunstleders, und mit jedem Stich wird das Gebilde einem Fußball ähnlicher. Seine Bewegungen dabei sind geschmeidig und rhythmisch wie das Passspiel des FC Barcelona. „Ich nähe ja auch schon seit 20 Jahren Fußbälle“, sagt der kräftige Mann mit dem wuchtigen Schnurrbart und schaut nicht einmal von der Arbeit auf. Neben ihm sitzt ein halbes Dutzend Männer auf dem Dach, auf Stühlen, deren Beine abgesägt sind, damit sie im Sitzen die dicken Ball-Rohlinge besser zwischen ihre Oberschenkeln klemmen können. Fünf bis sechs Bälle schafft jeder von ihnen am Tag, hier in der Nähe von Sialkot, im Nordosten Pakistans, der Welthauptstadt des Fußballs.

Jeder zweite Ball, der über die Fußballplätze der Welt getreten wird, stammt von hier. Etwa 2500 Nähzentren und 200 Fabriken haben sich in und um die alte Industriestadt angesiedelt, sie fertigen jedes Jahr 30 bis 40 Millionen Stück, in Jahren einer Fußball-WM noch einmal 10 Millionen mehr. Die Bälle haben Sialkot einigen Wohlstand gebracht. In der 650.000-Einwohner-Stadt gibt es kaum Arbeitslosigkeit, die Menschen verdienen rund 1400 Dollar pro Jahr, etwa doppelt so viel wie im Landesdurchschnitt. Die Straßen sind besser, die Autos neuer und die Häuser größer als anderswo in Pakistan. An einer Kreuzung im Zentrum steht ein Denkmal für den Fußball: Eine goldene Metallkugel schwebt über dem chaotischen Verkehr. Inzwischen produziert man in der Stadt auch chirurgische Instrumente, Trainingsanzüge und Sporttaschen – allein aber am Export von Fußbällen, Volley- oder Handbällen verdient Sialkot etwa 200 Mio. Dollar pro Jahr.

Die Stellung als Weltzentrum des Fußballs hält die Stadt schon seit Jahrzehnten – obwohl eigentlich nicht damit zu rechnen war. Es ist ein Kuriosum der Globalisierung, dass in dieser Gegend überhaupt Fußbälle produziert werden. In Pakistan selbst wird kaum Fußball gespielt, und hätten nicht einige Soldaten der britischen Kolonialarmee hier vor 100 Jahren hin und wieder gekickt, hätte Sialkot bis heute nichts mit dem Sport zu tun.

„Wir nähen Fußbälle für die Welt, dabei gilt die Leidenschaft hier dem Cricket“ Khurram Khawaja

Als nämlich einer der Fußbälle kaputtging, brachten die Soldaten ihm zum örtlichen Schuster. Syed Sahib hieß der Mann, und er flickte ihn geschickt. Weil er außerdem ehrgeizig und geschäftstüchtig war, begann er bald, Kopien der britischen Fußbälle zu fertigen. Die standen den Originalen in nichts nach – waren aber deutlich billiger. Es dauerte nicht lang, bis Sahib die britischen Garnisonen in der Region versorgte. Daraus wuchs ein kleines Unternehmen, daraus wiederum eine ganze Branche, und heute ist in Sialkot eine Straße nach Syed Sahib benannt.

Es dauerte allerdings bis in die 50er-Jahre, bis es in Sialkot eine exportorientierte Sportartikelindustrie gab. Einer der Pioniere war Anwar Khawaja, der mit zwei Dutzend Nähern 1951 die Ballfertigung startete. „Die Bälle waren damals ganz anders, die Hülle bestand aus 18 Lederstücken, die Blase wurde verschnürt“, erklärt heute sein Sohn, Khurram Khawaja, Geschäftsführer des Familienunternehmens Anwar Khawaja Industries. AKI ist einer der größten Ballhersteller in Sialkot, Jahresproduktion 3 bis 4 Millionen Bälle. Die Firma fertigt unter anderem für die deutsche Firma Derbystar, die ab Sommer 2018 die offiziellen Spielbälle der Bundesliga stellt – und damit Adidas ablöst. „Wir nähen Fußbälle für die Welt, dabei gilt die Leidenschaft hier dem Cricket“, sagt Khurram Khawaja. „Sialkot ist ein Profiteur der Globalisierung.“

Zwischenzeitlich allerdings sah es aus, als würde das Fußballwunder von Sialkot zu Ende gehen. Vor der Jahrtausendwende stammten noch zwei Drittel aller Fußbälle der Welt von hier. Dann aber begann China, Bälle maschinell zu nähen. Sie hatten zwar nicht die Qualität der handgenähten aus Sialkot, waren dafür aber deutlich billiger. Viele Firmen, die nicht den Profisport, sondern das Freizeitsegment bedienen, ließen die Verträge in Sialkot auslaufen und kauften fortan in China.