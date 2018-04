Alexandra Borchardt ist Director of Strategic Development am Reuters Institute for the Study of Journalism an der University of Oxford und Autorin des Buchs „Mensch 4.0 – Frei bleiben in einer digitalen Welt“, das demnächst erscheint. Zuvor arbeitete die Journalistin für die Süddeutsche Zeitung, die Financial Times Deutschland und die Deutsche Presse-Agentur