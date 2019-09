Die EZB verschärft ihren Kampf gegen die Abschwächung der Konjunktur. Banken müssen künftig 0,5 statt 0,4 Prozent Zinsen auf Einlagen bei der Zentralbank zahlen. Damit soll die Kreditvergabe angekurbelt werden, wodurch dann auch die Inflationsrate wieder steigen könnte. Die niedrige Teuerung bereitet der EZB Kopfzerbrechen: Die Währungshüter rechnen für das Gesamtjahr mit einer Inflationsrate von 1,2 Prozent, 0,1 Prozentpunkte weniger als bisher. Hoffnungen auf eine Zinswende erteilte die Zentralbank eine Absage: Die Zinsen sollen solange niedrig bleiben, bis das Zwei-Prozent-Ziel bei der Inflation erreicht ist.

Und damit nicht genug: Die Zentralbank nimmt im November ihr Anleihenaufkaufprogramm wieder auf, dass sie im Dezember 2018 vorerst gestoppt hatte. Ab November sollen nun wieder Monat für Monat Anleihen im Wert von 20 Mrd. Euro gekauft werden.

Beifall von ungewohnter Seite kam aus den USA:

European Central Bank, acting quickly, Cuts Rates 10 Basis Points. They are trying, and succeeding, in depreciating the Euro against the VERY strong Dollar, hurting U.S. exports…. And the Fed sits, and sits, and sits. They get paid to borrow money, while we are paying interest!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 12, 2019