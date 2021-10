Es ist eine Ironie der eigenen Historie: Erst löste sich Paypal vom Marktplatz Ebay – und ging eigenständig an die Börse. Seitdem ist der Bezahldienst seiner ehemaligen Muttergesellschaft davongelaufen: Paypal ist 290 Mrd. Dollar wert, Ebay bringt es nur noch auf knapp 50 Mrd. Dollar. Der Plan der Emanzipation ging auf.

Nun sorgte diese Woche folgende Nachricht für Aufregung: Paypal schwenkt zurück und will wieder in den Online-Handel einsteigen. Wie der Nachrichtendienst „Bloomberg“ und andere Medien berichten, hat der Payment-Konzern sein Kaufinteresse am sozialen Netzwerk Pinterest bekundet – 45 Mrd. Dollar will Paypal auf den Tisch legen.