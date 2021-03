Lemon Markets gehört zu diesen wenigen neuen Firmen, nach denen deutsche Investoren gerade verzweifelt fahnden: es hat junge Gründer mit Entwickler-Background, die direkt aus der Universität heraus gestartet sind. Und so gab es in Berlin einen wahren Wettlauf um das Fintech von Maximilian Linden und Marcel Katenhusen. Viele Wagniskapitalgeber haben mit den Gründern gesprochen, um das Investment bei dem Geheimtipp aus Münster nicht zu verpassen.

Letztendlich bekamen der bekannte Fintech-Investor Creandum und System One den Zuschlag, sie haben einen Millionenbetrag in die Firma gesteckt, wie Deutsche Startups zuerst berichtete. Das kleine Team baut zurzeit an einem Investment-Tool für Entwickler, die ihre Aktientrades damit automatisieren können. Eine Zielgruppe, die in Europa allerdings nicht sonderlich groß ist.

Doch Lemon Markets nimmt auch den Massenmarkt in den Blick. Es will in der Zukunft auch anderen Firmen ermöglichen, über eine Schnittstelle ein Trading-Feature zu entwickeln. „Der Markt ist sehr attraktiv“, sagt Tech-Experte Philipp Klöckner.

