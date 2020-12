Ein gutes Dutzend Gründer arbeitet zurzeit im Verborgenen an neuen Fintech-Produkten. Wer sind die Kandidaten? Und was haben sie vor? Unsere Watchlist für 2021

Selbst auf dem Karrierenetzwerk Linkedin lässt sich Spannung erzeugen. Zum neuen Trend gehört die Bezeichnung „Founder at FinTech Startup (stealth mode)“. Potentielle Konkurrenten sollen noch nicht wissen, an welchen neuen Ideen die einzelnen Szeneköpfe gerade tüfteln. Zusätzlich befeuert die Geheimniskrämerei das Interesse im eigenen Netzwerk.

Ein beträchtliche Zahl an Fintech-Gründern steht zurzeit in den Startlöchern. Sie haben ihr Digital-Handwerk in Start-ups wie Raisin, Trade Republic, Barzahlen oder N26 gelernt und wollen nun etwas Eigenes starten. Zusätzlich sind in diesem Jahr eine Reihe an hochkarätigen Managern auf den Markt gekommen, darunter der einstige Digitalchef der Deutschen Bank, Markus Pertlwieser, die bisherige Kontist-Chefin Sibylle Strack oder die ehemalige Comdirect-CEO Frauke Hegemann.

Wo geht es hin? Wer gründet etwas Neues? In unserer Watchlist haben wir die Kandidaten mit einem beruflichen Neustart im kommenden Jahr zusammengetragen – und erste Hinweise auf die neuen Projekte gefunden.

