Bei den Corona-Impfungen können kurze Wege Leben retten. In Berlin läuft seit Ende 2020 ein Test mit Lieferdrohnen. Das erste Projekt seiner Art in Europa soll 2021 den Dauerbetrieb aufnehmen.

In der Corona-Krise ist das Interesse an Lieferdrohnen gewachsen. Pilotprojekte in den USA haben gezeigt, dass die Flugroboter geeignet sind, um Laborproben schnell und kontaktlos zu transportieren. Seit November 2020 heben auch in Berlin Lieferdrohnen ab. Labor Berlin, das größte Krankenhauslabor Europas, von Charité und Vivantes plant das erste innerstädtische Drohnen-Netzwerk in Europa, bei dem die Fluggeräte ohne direkten Sichtkontakt gesteuert werden.

Wann könnten Lieferdrohnen in Berlin Corona-Impfstoff ausliefern? Wie viel Last trägt das Fluggerät und wie schnell ist es? Und was geschieht, wenn eine Drohne abstürzt? Wir stellen das Pilotprojekt in der deutschen Hauptstadt vor.