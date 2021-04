Die Impfstoffhersteller Biontech und Pfizer werden bis Ende Juni 50 Millionen zusätzliche Dosen Impfstoff nach Europa liefern. Das sagte EU-Kommissionspräsidentein Ursula von der Leyen am Mittwoch in Brüssel. Es handele sich bei den versprochenen Vakzinen um eine Lieferung, die Biontech eigentlich erst im vierten Quartal 2021 ausliefern sollte. Von Ende April bis Ende Juni sollen nun insgesamt 250 Millionen Dosen von Biontech und Pfizer nach Europa geliefert werden.

Today we have reached 100 million vaccinations in the EU. A milestone we can be proud of!

We are also accelerating the delivery of vaccines.

We spare no effort to ensure that Europeans can be vaccinated as fast as possible. #StrongerTogether

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 14, 2021