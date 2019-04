Kambodscha

#1 Kambodscha: Kambodschas Wirtschaft ist in den letzten zehn Jahren stark gewachsen. Das spiegelt sich auch in der Arbeitslosenrate wider – die liegt im südostasiatischen Land bei 0,3 Prozent. Allerdings lässt sie sich neben dem starken Wachstum auch damit erklären, dass in Kambodscha wie in Weißrussland Unterbeschäftigung herrscht.