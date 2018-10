Politische Comebacks sind in Deutschland recht selten. Friedrich Merz wagt den Schritt aus der Versenkung und will CDU-Parteivorsitzender werden. Die wichtigsten Stationen seiner Karriere

Die Haare sind ein bisschen grauer geworden und ein paar Falten sind auch hinzugekommen, aber ansonsten ist es unverkennbar Friedrich Merz, der in der Bundespressekonferenz sein Comeback in die aktive Politik ankündigt. Fast zehn Jahre hat er die große politische Bühne gemieden, auf die er nun als CDU-Vorsitzender zurückkehren will. Verlernt – das zeigt sein Auftritt vor der Presse – hat er nichts: Merz ist immer noch wortgewandt und ein überzeugter Wirtschaftsliberaler, eine Spezies, die unter Angela Merkel nicht viel zu melden hat in der Union.

Die Karriere von Friedrich Merz in zehn Bildern: