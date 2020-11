Gerresheimer

Gemeinsam mit Schott und dem Lieferanten Stevanato hat Gerresheimer mit Sitz in Düsseldorf erklärt, ausreichend Material für künftige Covid-19-Impfstoffe bereitstellen zu wollen. Jedes der drei Unternehmen stellt für den Bedarf der Gesundheits- und Pharmaindustrie auf dem Weltmarkt jährlich Milliarden von Fläschchen aus dem Spezialglas Borosilicatglas Typ 1 her, dem Quasi-Standard in der Pharmaindustrie, wenn es um Verpackungen für Impfstoffe geht. Gerresheimer fertigt Fläschchen und auch Spritzen in großen Werken in den USA, Mexiko, Europa und Asien, darunter in China.