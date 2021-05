Vodafone

Sobald der Impfstoff da ist, will auch Vodafone in seinem Medical Center am deutschen Firmenhauptsitz in Düsseldorf mit dem Impfen loslegen. Basierend auf der vorgegebenen Impf-Reihenfolge will Vodafone zuerst die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immunisieren, „die besonders relevant für die Infrastruktur sind“, heißt es in einer Mitteilung des Konzerns. Danach werde die Belegschaft per Zufallsprinzip eingeladen. Am Standort Düsseldorf sollen sich auch die Mitarbeiter der benachbarten Niederlassungen Ratingen, Köln und Kerpen impfen lassen können. An allen anderen Standorten sei das Impfangebot von den regionalen Gegebenheiten abhängig.