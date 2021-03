#7 Taiwan

Knapp vor Südkorea liegt Thailand auf dem siebten Platz mit einer Gesamtbewertung von 65,4 Punkten. Im Kampf gegen das Coronavirus setzt das Land auf digitale Technologien zum Beispiel zur Einhaltung der Quarantäne. Das macht sich auch an den relativ geringen Einschränkungen für Gesellschaft und Wirtschaft bemerkbar. Hier erzielt Taiwan einen der besten Werte des Rankings. Die Impfkampagne hat in Taiwan allerdings noch nicht begonnen, soll aber im März an den Start gehen. Auch bei der Menge an verfügbaren Impfstoffdosen herrscht Nachholbedarf. Nach bisherigen Verträgen kann Taiwan nur etwas mehr als ein Drittel der Bevölkerung mit Impfstoff versorgen.